جعجع: القرار الإستراتيجي يجب أن يكون في عهدة على الحكومة والجيش

أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​ أنه "من رأي المواطنين في أن قسماً مِن مَن يناقشون ​الموازنة​ اليوم كانوا هم السبب في وصول البلاد إلى الوضع الراهن إلا ان هذا الكلام لا يفيد الآن ويجب علينا جميعاً أن ننكب لنجد مخرجاً للأزمة"، مشيراً إلى انني "دائماً ما كنت وسأظل مع مبدأ المحاسبة إلا أن المحاسبة في ال​سياسة​ بخلاف ما يعتقد الناس تكون في صناديق الإقتراع لا قاعات المحاكم فقط".

وفي دردشة مع الصحافيين اللذين التقاهم خلال الزيارة التفقديّة التي يقوم بها إلى ​مدينة زحلة​، أشار إلى أن "زيارتي إلى زحلة ليست بالمفاجئة أبداً باعتبار أنني دائماً في زيارة مستمرّة لها فإما أنا في زحلة أو زحلة في معراب، ونحن على تبادل وانسجام وتناسق بشكل مستمر فهي دائماً في البال والقلب وكلما سنحت لي الفرصة لا أتأخر أبداً عن زيارتها، لذا تأتي زيارتي بشكل طبيعي خصوصاً في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها جميعاً وتعيشها هذه المدينة"، لافتاً إلى أن "لزحلة رمزيّة خاصة تنبع من موقعها وتاريخها وأهلها وطريقة تعاطيهم بالسياسة لذا أعتبرها من المدن القليلة التي فيها رأي عام يحاسب".

وتطرّق جعجع إلى الأوضاع في منطقة ​الشرق الأوسط​، موضحاً أن "الأوضاع ليست هادئة لذا على الدولة اللبنانيّة المجسّدة ب​الحكومة​ و​الجيش​ اللبنانيّة أن يكون كامل القرار الإستراتيجيّ في عهدتها وألا تسمح لأي فريق في الداخل استجرار أي خطر على لبنان باعتبار أننا نمرّ في مرحلة لا تحتمل أي خطأ من أي نوع كان".

ورداً على سؤال عن رأيه بموقف رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق وليد جنبلاط إزاء مسألة لبنانيّة ​مزارع شبعا​، طلب جعجع ترك هذا الموضوع للنقاش لاحقاً، مؤكداً أن "التحالف مع "الحزب الاشتراكي" عميق ونحن متفقون على الجوهر والتفاصيل نتركها للنقاش لاحقاً".