أكّدت وزارة الخارجية المصرية أنّ "مصر تتابع باهتمام وقلق التطوّرات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب قبرص".
وحذّرت في بيان، من "انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط"، مشدّدةً على "ضرورة التزام أيّ تصرّفات لدول المنطقة، بقواعد القانون الدولي وأحكامه".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية مصر: نتابع بقلق ما أُعلن عن نوايا تركيا البدء بأنشطة حفر بحرية غرب قبرص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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