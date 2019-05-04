خارجية روسيا: تهديدات أميركا لن توقف تعاوننا مع إيران بالمجال النووي

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن أي تهديدات أميركية بفرض عقوبات، لن تؤدي إلى وقف التعاون بين موسكو وطهران في مجال الطاقة النووية.

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