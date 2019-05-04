أدرعي: مقاتلات الجو الإسرائيلية تواصل ضرب أهداف إرهابية في قطاع غزة

أكّد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ "مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي تواصل ضرب أهداف إرهابية في قطاع غزة، ردًّا على مواصلة عدوان "حركة حماس" و"الجهاد الاسلامي".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن "إغلاق كلّ المعابر مع قطاع غزة ومنطقة الصيد البحري، ردًّا على إطلاق الصواريخ". ولفت إلى أنّ "ما لا يقلّ عن 150 قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وأنّ بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل".
بدوره، كان قد أفاد أدرعي، في وقت سابق اليوم، بأنّه "تمّ رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكّنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها. وقد قصفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي مواقع عدّة تابعة لـ"حركة حماس".
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