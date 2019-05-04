أكدّ الموفد الأميركي الخاص إلى ​أفغانستان​ زلماي خليل زاد، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية مستعدّة أن تلقي جميع الجهات أسلحتها"، لحلّ النزاع الدامي المستمر منذ 18 عامًا في أفغانستان.

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كانت هذه تفاصيل خبر موفد أميركا إلى أفغانستان: واشنطن مستعدة لان تلقي جميع الجهات أسلحتها بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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