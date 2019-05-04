ركّز الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، على أنّ "أيّ شيء ممكن في هذا العالم المثير للاهتمام، لكنّني أعتقد أنّ زعيم ​كوريا الشمالية​ ​كيم جونغ أون​ يدرك تمامًا الإمكانات الاقتصادية الكبيرة لكوريا الشمالية، ولن يفعل شيئًا للتدخّل أو وضعّ حدّ لها. إنّه يعرف أيضًا أنّني معه ولا يريد ألّا يفي بوعده لي"، لافتًا إلى أنّ "الصفقة ستحدث".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: واثق أن زعيم كوريا الشمالية لن يخلف بوعده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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