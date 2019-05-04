الخطوط الجوية في تركمانستان تستأنف رحلاتها إلى أوروبا في 1 حزيران

تستأنف الخطوط الجوية الوطنية في ​تركمانستان​، رحلاتها إلى ​بريطانيا​ و​ألمانيا​، في الأوّل من حزيران المقبل، بعد حظر فرضته وكالة سلامة الطيران الأوروبية في شباط.

وظهر على جدول الخطوط الجوية، مواعيد رحلات مقرّرة بدءًا من 1 حزيران، إلى مدينة برمنغهام في بريطانيا و​فرانكفورت​ في ألمانيا.

من جهتها، لم تصدر الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران أي تصريحات حول رفع الحظر.

وكان قد علق مئات المسافرين في بريطانيا في شباط، بعد قرار وكالة سلامة الطيران الأوروبية تعليق رحلات الخطوط الجوية التركمانستانية بسبب مخاوف حيال السلامة.