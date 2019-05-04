العربية: مصر تطالب إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على غزة

أفادت قناة "العربية" بأن مصر طالبت إسرائيل رسميا بوقف الضربات الجوية على قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة "رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ كافّة، في ظلّ استمرار التصعيد الإسرائيلي على القطاع".
من جهته، لفت الجيش الإسرائيلي إلى أنّ "ما لا يقلّ عن 150 قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة، وأنّ بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل". بدوره، كان قد أفاد المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليون، بأنّه "تمّ رصد إطلاق نحو 90 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تمكّنت القبة الحديدية من اعتراض عشرات منها. وقد قصفت دبابات جيش الدفاع الإسرائيلي مواقع عدّة تابعة لـ"حركة حماس".
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