مادورو يدعو في خطاب الجيش الى "التأهب" تحسبا لأي هجوم أميركي

دعا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في خطاب أمام آلاف من الجنود في قاعد عسكرية، الجيش إلى التأهب تحسباً لأي هجوم تقرر الولايات المتحدة شنه ضد بلاده.
ودعا مادورو، الذي يتواجه مع المعارض خوان غايدو الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، الجيش إلى ان "يكون متأهباً للدفاع عن الوطن وسلاحه بيده إذا تجرأت إمبراطورية أميركا الشمالية يوماً أن تطأ هذه الأرض، هذه الأرض المقدسة".
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