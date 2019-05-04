حركتا الجهاد وحماس تتعهدان بالرد على إسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (د ب أ):

ذكرت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم السبت أن "الجحيم هو مصير حياة المستوطنين في ظل استمرار وتوسع عدوان الاحتلال الصهيوني على شعبنا ومقاومتنا".

وقال المتحدث باسم الحركة مصعب البريم: " لصانع قرار الحرب لدى الاحتلال نقول له لن تحلم ولن تحصل على هدوء يدفع ثمنه الشعب الفلسطيني".

وفى الوقت ذاته قال المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع في بيان اليوم السبت: "المقاومة ستبقى حاضرة للرد على جرائم الاحتلال، ولن تسمح له باستباحة دماء شعبنا وملتزمة بالدفاع عنه، وحماية مسيراته السلمية".

وقتل خمسة فلسطينيين وأصيب العشرات بجروح في غارات إسرائيلية، ومواجهات قرب السياج الفاصل شرق قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق 150 قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل فيما اعترضت القبة الحديدية عشرات منها.

كان الجيش أعلن أمس تعرض قوة عسكرية تابعة له لإطلاق نار قرب قطاع غزة ما أدى إلى إصابة جندي بجروح متوسطة، ومجندة بجروح طفيفة جدًا.

وجاء ذلك بعد نحو أربعة أسابيع من الهدوء النسبي على إثر تفاهمات للتهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل رعتها مصر والأمم المتحدة.

وتمت التفاهمات على خلفية مسيرات العودة الشعبية التي ينظمها الفلسطينيون قرب السياج الحدودي مع إسرائيل منذ 13 شهرا للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ 12 عاما.