ذهبتم إلى كل قرية ونجع.. عبدالعال يشكر النواب على جهودهم في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
وجه الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس، على الجهود التي بذلوها خلال الاستفتاء على التعديلات الدستورية قائلا: "أشكركم لقد قام كل نائب بدوره".
وقال عبدالعال، في ختام الجلسة العامة، لمناقشة قانون قانون الطوارئ: "أتوجه بالشكر والتقدير لكم جميعا بإتمام الاستفتاء بالطريقة التي خرج بها جموع الشعب المصرى.. وأعلم مدى المجهود الذي بذلتموه في دوائركم".
وتابع: "بذلتم مشقة كبيرة قبل الاستفاء وخلاله وجاب كل نائب الدائرة يوميا من قرية إلى قرية ومن نجع إلى نجع ومن بيت إلى بيت شكر لكم على المجهود والصورة التي خرج بها الاستفتاء لصالح مصلحة الوطن والمواطنين".
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