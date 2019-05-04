مصر تتابع بقلق نوايا تركيا في الحفر غربي قبرص

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
أكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام وقلق التطورات الجارية حول ما أُعلن بشأن نوايا تركيا البدء في أنشطة حفر في منطقة بحرية تقع غرب جمهورية قبرص.
وحذرت مصر في بيانها من انعكاس أية إجراءات أحادية على الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة على ضرورة التزام أي تصرفات لدول المنطقة بقواعد القانون الدولي وأحكامه.
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