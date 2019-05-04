مندوب سفارة السودان يتسلم جثامين ضحايا "حادث سير صحراوي قنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبدالرحمن القرشي: سلمت الأجهزة التنفيذية بمحافظة قنا، اليوم السبت، جثامين ضحايا حادث الطريق الصحراوي لمندوبي السفارة السودانية؛ من مشرحة المستشفى العام. كان اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا؛ تلقى أمس الجمعة، إخطارا بمصرع ٦ سودانيين وإصابة ٥٠ آخرين في حادث سير تعرض له اتوبيس نقل بري بناحية الكيلو ١١٠ بطريق "قنا - سوهاج" الصحراوي الشرقي بقنا.

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