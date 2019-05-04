بالصور.. الطرق الصوفية تشارك في موكب احتفالا برمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شاركت مشيخة للطرق الصوفية بمحافظة بورسعيد، عصر اليوم السبت، بالموكب الاحتفالي، الذي نظمته المحافظة، احتفالًا بقرب حلول شهر رمضان المبارك.

وانطلق الموكب من أمام مسجد مريم الكائن فى حى المناخ مرورًا بشارع الثلاثينى ومحمد على وانتهاء بالمسجد العباسى أقدم مساجد المحافظة، بمشاركة إدارة المرور وعربات الأحياء المزينة بالورود، ومديرية الشباب والرياضة، ومديرية الشئون الصحية، وفرق الفنون الشعبية و"التنورة".

وحمل منتمون للطرق الصوفية لافتات عليها عبارات تهنئة لأهالي بورسعيد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، مرتدين الملابس الخضراء، والجلباب الأبيض، وحملوا الأعلام ووضعوا "الأوشحة" الخاصة بهم.