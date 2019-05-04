منها مفاعل ديمونا.. سرايا القدس تهدد بقصف منشآت حيوية لإسرائيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

بعنوان "دائرة النار ستتسع"، وجهت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- رسالة مصورة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ليلة من القصف المُتبادل بين غزة وجيش الاحتلال..

وأظهر الفيديو الذي نشره الذراع الإعلامي للسرايا، اليوم السبت، ملثمين بصدد تجهيز 3 صواريخ لإطلاقها، ثم يعرض مشاهد لميناء اسدود، ومفاعل ديمونا، ومطار بن جوريون، ومصافي حيفا، ليختم الفيديو بعبارة "دائرة النار ستتسع".

وقال الجيش الإسرائيلي إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا ما لا يقل عن 150 صاروخًا من قطاع غزة، بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.

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ومنذ صباح اليوم قصفت المقاومة المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ، ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر.

ولازالت قوات الاحتلال مستمرة في قصف مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية منذ الصباح، الأمر الذي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر.

واستشهد أمس أربعة مواطنين، اثنان منهم بقصف إسرائيلي لأحد مواقع المقاومة في المحافظة الوسطى، وآخران برصاص جيش الاحتلال قرب السياج الأمني أثناء مشاركتهما في مسيرة العودة وكسر الحصار، بالإضافة إلى شهيد سقط اليوم، وعدد من الجرحى.