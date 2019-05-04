محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):
بعنوان "دائرة النار ستتسع"، وجهت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- رسالة مصورة إلى الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد ليلة من القصف المُتبادل بين غزة وجيش الاحتلال..
وأظهر الفيديو الذي نشره الذراع الإعلامي للسرايا، اليوم السبت، ملثمين بصدد تجهيز 3 صواريخ لإطلاقها، ثم يعرض مشاهد لميناء اسدود، ومفاعل ديمونا، ومطار بن جوريون، ومصافي حيفا، ليختم الفيديو بعبارة "دائرة النار ستتسع".
وقال الجيش الإسرائيلي إن نشطاء فلسطينيين أطلقوا ما لا يقل عن 150 صاروخًا من قطاع غزة، بعضها وصل إلى مسافة عميقة في جنوب إسرائيل.
ومنذ صباح اليوم قصفت المقاومة المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ، ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر.
ولازالت قوات الاحتلال مستمرة في قصف مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية منذ الصباح، الأمر الذي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر.
واستشهد أمس أربعة مواطنين، اثنان منهم بقصف إسرائيلي لأحد مواقع المقاومة في المحافظة الوسطى، وآخران برصاص جيش الاحتلال قرب السياج الأمني أثناء مشاركتهما في مسيرة العودة وكسر الحصار، بالإضافة إلى شهيد سقط اليوم، وعدد من الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر منها مفاعل ديمونا.. سرايا القدس تهدد بقصف منشآت حيوية لإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.