محادثات بين وزراء خارجية طوكيو وواشنطن وسول

أعلنت وزارة الخارجية اليابانية اليوم السبت أن وزراء خارجية اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أجروا محادثات هاتفية بشكل منفصل فيما يتعلق بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية.

وقالت الخارجية اليابانية - في بيان أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - إن "وزير الخارجية الياباني تارو كونو أجرى محادثة هاتفية مدتها خمس دقائق مع

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اتفقا خلالها على مواصلة التعاون الوثيق بينهما".

وأشار البيان إلى أن كونو أجرى محادثة مماثلة مع نظيره الكوري الجنوبي كانج كيونج هوا، حيث اتفقا أيضا على تبادل المعلومات والتفاعل فيما بينهما إزاء ما يتعلق بشبه الجزيرة

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الكورية.

وقالت الحكومة اليابانية إنه لم تخترق أي صواريخ بالستية أراضيها أو المنطقة الاقتصادية الخاصة بها ولا يوجد أي تهديد أمني في الوقت الحالي.

وأعلنت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية - في وقت سابق - أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا قصير المدى، حيث حثت كوريا الشمالية على التوقف عن الأفعال التي تزيد التوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية، وأعربت عن قلقها العميق إزاء هذا الأمر.