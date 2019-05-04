الجيش الوطني الليبي يعلن مصادرة آليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، مصادرة قوات الجيش لآليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا.
وذكرت الشعبة، في بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الليبية، أن قوات الجيش صادرتالعديد من الأسلحة، وأحرزت القوات تقدما في مختلف محاور القتال.
وفي السياق، قال المتحدث باسم غرفة عملية الكرامة العميد خالد المحجوب، إن غرفة عمليات
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