الجيش الوطني الليبي يعلن مصادرة آليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، مصادرة قوات الجيش لآليات وأسلحة قادمة من قطر وتركيا. وذكرت الشعبة، في بيان أوردته "بوابة إفريقيا" الليبية، أن قوات الجيش صادرت العديد من الأسلحة، وأحرزت القوات تقدما في مختلف محاور القتال. العديد من الأسلحة، وأحرزت القوات تقدما في مختلف محاور القتال. وفي السياق، قال المتحدث باسم غرفة عملية الكرامة العميد خالد المحجوب، إن غرفة عمليات المنطقة الغربية بقيادة اللواء عبدالسلام الحاسي، حصلت على معلومات استخباراتية تفيد بأن عددا من العناصر الإرهابية المطلوبة دوليا، ومن بينهم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، يتلقون العلاج في المستشفى الإيطالي بمدينة مصراتة، وأنهم يقاتلون مع التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين في ليبيا.

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