مجلس الوزراء السورى: تركيا تسعى لتفتيت أراضينا

أكد المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء السوري، عبدالقادر عزوز، اليوم السبت، أن المشروع التركي في بلاده يسعى لتفتيتها، ويصنف على أنه مشروع احتلال.

وقال عزوز، في تصريح خاص لقناة "اكسترا نيوز"، إن المشروع التركي له أطماع كبيرة

في سوريا، مضيفا أن حكومة بلاده وصفت ذلك المشروع بأنه "مشروع احتلال".

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس أدوات الترهيب والقتل والإبادة الجماعية من أجل تمرير مشروع الاستيطان

في شرق الفرات، مشيرا إلى أن هذا المشروع لن يكتب له النجاح لأنه يخالف إرادة الشعب السوري.

وأشار المستشار الإعلامي بمجلس الوزراء السوري، إلى أن العشائر العربية السورية كان لها موقف وطني منذ بداية الأزمة في البلاد، وأكد استمرار المعركة العسكرية ضد الإرهاب لاستعادة كافة الأراضي السورية.