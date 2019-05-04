مقتل ضابط تركي وإصابة آخر في هجوم لوحدات كردية على عفرين السورية

أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، بمقتل ضابط تركي وإصابة آخر؛ جراء هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية في منطقة عفرين شمال سوريا.
نقلت القناة ذلك النبأ عنبيان لوزارة الدفاع التركية، اليوم السبت.
وكان مصدر محلي قد أشار، في وقت سابق، إلى وقوع اشتباكات بين
يذكر أن قوات تحرير عفرين التابعة لوحدات حماية الشعب الكردية قد أعلنت، بالأمس الجمعة، أسر ضابط بالجيش التركي من محيط بلدة مرعناز في ريف حلب، في عملية نوعية.
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