مصر وتنزانيا توقعان مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية

وقعت مصر وتنزانيا مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في مجال الحماية المدنية ترتكز على تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية بين جهات الاختصاص في البلدين بما يعكس التزام وزارة الداخلية المصرية بتطوير أوجه التعاون الأمنى مع الدول الإفريقية خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التى تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الداخلية، اليوم، بمقر ديوان عام وزارة الداخلية، لنظيره التنزاني كانجي لوجولا الذي يزور مصر حاليا على رأس

وفد أمني من كبار معاونيه.



وأكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق خلال لقائه نظيره التنزاني كانجي لوجولا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، وأهمية تطوير مجالات التعاون الأمني بين البلدين فى ضوء الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التى تجمعهما، واستعداد الوزارة لتعزيز أطر التعاون الشرطي بين الجانبين وبخاصة فيما يتصل بتدريب الكوادر التنزانية فى كافة المجالات الأمنية انطلاقاً من

حرص الوزارة على دعم رسالة الأمن والاستقرار فى الدول الإفريقية الصديقة وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية ـ فى ضوء رئاستها للإتحاد الإفريقى - من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.



وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وأساليب تدعيمها فى مجالات الأمن المختلفة، حيث أعرب الوزير التنزاني عن تقديره للدور البارز الذى تقوم به أجهزة الشرطة المصرية وبخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، مبدياً رغبته فى توسيع قاعدة استفادة أجهزة الشرطة في بلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية فى عدد من المجالات .