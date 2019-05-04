كوريا الشمالية تطلق صواريخ باتجاه بحر اليابان

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صواريخ قصيرة المدى في اتجاه بحر اليابان، بحسب ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ أكثر من عام وتأتي في وقت تسعى بيونج يونج إلى تصعيد الضغط على واشنطن بعد بلوغ المحادثات النووية طريقاً مسدوداً.

وقالت رئاسة أركان القوّات المسلّحة الكوريّة الجنوبيّة في بيان إنّ كوريا الشمالية "أطلقت عدداً من الصّواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحليّة، في اتّجاه الشمال الشرقي، اليوم بين الساعة 09:06 (00:06 ت غ) والساعة 09:27".

وأضافت أنّ الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

ولاحقاً قالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "نحن على عِلم بتصرفات كوريا الشمالية هذه الليلة. سنُواصل المراقبة".

وقد فترت العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن منذ فشل قمة هانوي في فبراير الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

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وتعثر هذا اللقاء، وهو الثاني بعد القمة التاريخية في يونيو 2018، بسبب خلاف: فقد طالب الرئيس الكوري الشمالي برفع العقوبات البالغة الأهمية في نظر الرئيس الأميركي، في مقابل البدء بنزع السلاح النووي.

وزاد الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجهود الدبلوماسية لمحاولة إحياء الحوار، لكن بيونج يانج لم تستجب.

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وقالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي، تشوي سون هوي، الثلاثاء، "قرارنا على صعيد نزع السلاح النووي لا يزال سارياً وسنطبقه عندما يحين الوقت" لكن "ذلك لن يكون ممكناً إلا إذا اعادت الولايات المتحدة النظر في حساباتها الحالية وأعادت صياغتها".

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون اعتبر خلال قمة عقدها في الآونة الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ الولايات المتحدة تصرّفت "بسوء نيّة" أثناء لقائه ترامب في هانوي في فبراير، مشيراً إلى أنّ الوضع في شبه الجزيرة الكورية وصل إلى "نقطة حرجة".