مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على قطاع غزة

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، سلسلة غارات عنيفة على مواقع تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.



وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت خمسة مواقع عسكرية تتبع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وسرايا القدس الذراع المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، في مدن رفح وخانيونس وغزة، إضافة لمحافظة شمال القطاع.



وذكر أن الآليات المدفعية قصفت بعدة قذائف 19 مرصدا تتبع للفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة على طول الحدود الشرقية للقطاع.



من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، البدء بمهاجمة أهداف تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" في غزة.



وقال الجيش، إن طائراته الحربية ودباباته استهدفت أكثر من 10 مواقع للحركتين في أنحاء متفرقة من القطاع.



يأتي ذلك في إطار موجة تصعيد بدأت صباح اليوم السبت، حيث قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، إن "الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة".



وفي وقت سابق، أفاد الاحتلال في بيان له، بأنه رصد 90 عملية إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، وذكر أن "القبة الحديدية" اعترضت عشرات منها.



وتأتي موجة التصعيد هذه بعد استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين، مساء الجمعة، جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين بفعاليات مسيرة "العودة".

