كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يجدد مطالبته بإعادة انتخابات بلدية إسطنبول رغم هزيمة حزبه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية التي فازت فيها المعارضة في اسطنبول، مكثفاً الضغط على السلطات الانتخابية التي ستعلن موقفها قريباً من ذلك.

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت مطالبته بإعادة الانتخابات البلدية التي فازت فيها المعارضة في اسطنبول، مكثفا الضغط على السلطات الانتخابية التي ستعلن موقفها قريبا من ذلك.

وقال أردوغان "يقول لي المواطنون: سيدي الرئيس، يجب إعادة هذه الانتخابات. (...) فلنمثل أمام الشعب وما تفرضه الإرادة الشعبية سنقبل به. الامر بهذه البساطة".

واضاف في خطاب في اسطنبول أمام نقابة لأصحاب العمل "من الواضح أنه تم ارتكاب تجاوزات وفساد. وعبر إلغاء كل ذلك، ستريح اللجنة الانتخابية العليا (...) ضمائر مواطنينا".

وتجتمع اللجنة الانتخابية العليا اعتبارا من الاثنين للنظر في الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، مطالبا بإلغاء الانتخابات في اسطنبول واجراء انتخابات جديدة.

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وخلال هذه الانتخابات التي جرت في 31 مارس (آذار) الفائت، فاز مرشح العديد من أحزاب المعارضة أكرم إمام اوغلو على مرشح الحزب الحاكم رئيس الوزراء السابق بن علي يلديريم، متقدما عليه بأقل من 15 ألف صوت فقط.

كذلك، خسر حزب العدالة والتنمية الانتخابات في أنقرة على خلفية الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد.

لكن أردوغان رفض الاقرار بهزيمته في اسطنبول، متحدثا عن "تجاوزات كبيرة". ويتهم الحزب الحاكم مسؤولين في مراكز الاقتراع بأنهم تعمدوا التقليل من عدد الاصوات التي نالها يلديريم.

واعلنت نيابة اسطنبول الخميس أنه تم فتح ثلاثين تحقيقا وأن أكثر من مئة مسؤول في مراكز اقتراع تم استدعاؤهم لاستجوابهم.

في المقابل، يتهم حزب الشعب الجمهوري المعارض أردوغان بانه يصر على التمسك بإسطنبول بكل الوسائل، كونها العاصمة الاقتصادية للبلاد.