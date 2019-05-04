كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات الاحتلال تغلق المجال البحري حول غزة بالكامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المجال البحري حول غزة بشكل كامل، لافتاً إلى ارتفاع أعداد الجرحى الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على غزة إلى 8 بينهم 2 في حالة خطرة.

وأصيب مستوطن جراء سقوط صاروخ على منزله في مدينة عسقلان.

وأفادت قناة "العربية" أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من غزة صوب مناطق الغلاف، ودوَّت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

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بدوره، ذكر المصدر الأمني الفلسطيني أن "قوات الاحتلال شنت أكثر من عشر غارات وقصفاً بالصواريخ من الطائرات الحربية والمدفعية أسفرت عن إصابات وأضرار".

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.