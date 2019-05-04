كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنجلاديش تتبرأ من "عروس داعش" وتهددها بالإعدام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش، أنه قد يحكم على الداعشية البريطانية شميمة بيجوم، ذات الأصول البنجالية، بالإعدام بتهمة الإرهاب، إن أرادت العودة لبلادها.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الوزير أبو الكلام عبد المؤمن قوله إن بلاده تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يثبت تورطه في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وفي حديث لموقع "آي تي في نيوز"، أوضح عبد المؤمن أن "شميمة ليست مواطنة بنغالية إذ لم يسبق لها التقدم بطلب للحصول على الجنسية."

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وأضاف: "لن نتسامح أبدا مع داعش وحلفائها. لدينا قاعدة لن نتنازل عنها وهي إعدام من يثبت تورطه في الإرهاب، ونسعى جاهدين للقضاء على الإرهابيين".

ووفق مسؤولين بريطانيا، فإن شميمة تمتلك الجنسية البريطانية والبنغالية، وبالتالي فتجريدها من جواز سفرها البريطاني قانوني.

وغادرت شميمة (19 عاما) لندن مع اثنتين من زميلات الدراسة للانضمام لداعش عندما كان عمرها 15 عاما، وهي الآن تريد العودة إلى بريطانيا.