كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر حزب معارض في جنوب إفريقيا يعد بقيادة الائتلافات والتصدي للعنصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

على الرغم من توقع للهزيمة في الانتخابات الوطنية في 8 مايو، تعهد أكبر حزب معارض في جنوب أفريقيا، التحالف الديمقراطي، بتشكيل ائتلافات مع أحزاب أصغر لكسر هيمنة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، وخاصة على المستوى المحلي.

في المسيرة الختامية لحملة التحالف الديمقراطي، اليوم السبت، قام موسي مايمان، أول أفريقي أسود يقود حزب يمين الوسط، بإخبار 5 آلاف مؤيد في بلدة سويتو أن التحالف الديمقراطي سيزود الوظائف ويحمي حقوق الأقليات ويوحد البلاد.

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وقال "مايمان": "سوف تجدنا في قلب الحكومات الائتلافية في هذا البلد، ونحن نبني مركزًا قويًا لجنوب إفريقيا، وخاليًا من انقسامات الماضي".

يصوت الجنوب أفريقيون، للمرة السادسة منذ نهاية الفصل العنصري في العام 1994، وبينما يكاد يكون النصر الشامل للمؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم شبه مؤكد، من المقرر أن ينخفض ​​هامش أغلبيته بعد عقد من النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع التوترات العرقية.

تجرى الانتخابات البرلمانية والمحلية كل خمس سنوات، مع تخصيص المقاعد وفقًا لنظام التمثيل النسبي.