كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إندونيسيا تغرق 51 قاربا أجنبيا لمحاربة الصيد الجائر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت السلطات الإندونيسية موقفها الصارم ضد الصيد غير القانوني في مياه البلاد بإغراق 51 سفينة أجنبية.

وقال وزير النقل البحري ومصايد الأسماك، سوسي بوديجوتيوتي، إن السفن تم إغراقها اليوم السبت في خمسة موانئ عبر الأرخبيل، الذي يضم بعض أغنى مناطق الصيد في العالم، وأنه تم الاستيلاء على القوارب من الصيادين الصينيين والماليزيين والفلبينيين والتايلانديين والفيتناميين.

تأتي هذه الخطوة، بعد أسبوع من اصطدام سفينة حربية إندونيسية بسفينتين من حرس السواحل الفيتناميين، بعد اعتراض قارب قالت، إنه كان يصطاد بطريقة غير مشروعة.

وذكرت سلطات إندونيسيا إنها غرقت أكثر من 500 سفينة صيد غير قانونية منذ أكتوبر 2014.