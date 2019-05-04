كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة: وزيرا الخارجية الروسي يلتقي نظيره الفنزويلي في موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالات الأنباء الروسية الرسمية، أن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، سيلتقي بنظيره الفنزويلي، يوم غد الأحد، أي قبل يوم واحد من لقاء "لافروف" بوزير الخارجية الأمريكي، وسط توترات متنامية بشأن الأزمة الفنزويلية.

ونقلت وكالة الأنباء "تاس"، عن وزارة الخارجية الروسية، قولها، إن الاجتماع مع خورخي أرياسا سُيعقد في موسكو.