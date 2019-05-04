كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسجيل أول امرأة مرشحة لرئاسة الدولة في كازاخستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان، اليوم السبت، أول امرأة ترشح نفسها لرئاسة الدولة في تاريخ الجمهورية.

وقررت دانيا إيسبايفا، النائبة في مجلس كازاخستان (مجلس النواب) من حزب "أك جول" ("الطريق الساطع")، المشاركة في الانتخابات الرئاسية المبكرة التي ستجري ببلادها في الـ9 من يونيو القادم.

وكانت الاقتصادية دانيا إيسبايفا (58 عاما) تعمل خلال سنوات طويلة في المجال المصرفي قبل أن تصبح نائبة في مجلس كازاخستان عام 2016.

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أما حزب "أك جول" فيشارك في عمل برلمان البلاد منذ عام 2012.

وقد سجلت لجنة الانتخابات المركزية في كازاخستان في وقت سابق عدة مرشحين لرئاسة البلاد، وبينهم الرئيس الحالي، قاسم جومارت توكايف، والكاتب صديبك توغيل، ورئيس اتحاد النقابات لمنطقة غرب كازاخستان، أمانغيلدي تاسبيخوف.

وأعلن نورسلطان نزاربايف الذي كان يحتل منصب رئيس البلاد خلال نحو 30 عاما، في 20 مارس الماضي استقالته من منصبه. وحل محله مؤقتا قاسم جومارت توكايف الذي كان قبل ذلك رئيسا لمجلس الشيوخ الكازاخي.