كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لعبة خطيرة".. فرنسا قد تمنح العراق أسلحة ومال لاستضافة جهادييها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتربت حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، من إبرام صفقة مع بغداد يُتوقع أن تجعل من الصعب على الجهاديين الذين يحملون جوازات سفر فرنسية العودة إلى ديارهم، حسبما ذكرت صحيفة "التايمز".

ووفقًا للصحيفة، ينص الاتفاق على أن يأخذ العراق الرعايا الفرنسيين الذين تحتجزهم القوات الكردية في سوريا مقابل الأسلحة والدعم الدبلوماسي.

وقالت الصحيفة، إنه في حين أن السلطات العراقية تطلب 1.8 مليار دولار من الدول الغربية لاستقبال بعض الجهاديين، تركز المحادثات مع فرنسا على الأسلحة بدلاً من المال، مع سعي بغداد للحصول على شاحنات فرنسية مزودة بأنظمة المدفعية، إلى جانب وعد من باريس بالابتعاد عن الأكراد العراقيين".

ونقلت الصحيفة، عن مصادر دبلوماسية لم تسمها قولها: أن المحادثات بين باريس وبغداد قد أسفرت بالفعل عن نقل ما لا يقل عن 14 من الجهاديين الفرنسيين المزعومين من سوريا ومحاكمتهم في العراق.

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كما نقلت "التايمز"، عن نبيل بودي، وهو محام لرجل فرنسي كانت زوجته متطرفة في وقت سابق، أنه يزعم أن فرنسا تفضل نقل الجهاديين الفرنسيين إلى العراق، حيث "هناك ما يشبه المؤسسات بدلاً من الاضطرار للتعامل مع إعادتهم إلى الوطن".

وأكد "بودي"، أنها: "لعبة خطيرة. بعض الناس قد يواجهون عقوبة الإعدام في العراق"،

مشيرًا إلى أن باريس ربما تأمل سرًا في إرسال زوجات وأطفال الجهاديين الفرنسيين إلى العراق بالنظر إلى أن المعسكرات في سوريا خارجة عن السيطرة.

وتأتي تصريحاته، بعد أسابيع قليلة من رفض أعلى محكمة إدارية في فرنسا طلبات من الجهاديين الفرنسيين المقيمين في سوريا لإعادتهم إلى فرنسا، مصرة على أنه لا يمكن للقاضي أن يحكم في القضية لأنه ينص على إجراء مفاوضات مع السلطات الأجنبية.