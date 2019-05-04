كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يتبنى الهجوم على الجيش الليبي في سبها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبنى تنظيم داعش الإرهابي اليوم السبت هجوماً استهدف قوات الجيش الليبي في مدينة سبها، مشيراً إلى أنه أدى إلى سقوط 16 بين قتيل وجريح.

وقال التنظيم، في بيان: "هاجم جنود الخلافة فجر اليوم مقر قيادة منطقة سبها العسكرية التابعة لمليشيا حفتر المرتدة في مدينة سبها والمعروفة باسم (كتيبة جبريل البابا) واشتبكوا معهم بمختلف أنواع الأسلحة".

قال حامد الخيالي، عميد بلدية سبها في تصريح: "تعرض مقر مركز تدريب سبها التابع للقوات المسلحة لهجوم إرهابي فجر اليوم، من قبل عناصر تنظيم داعش وتساندها عناصر من مجموعات إجرامية ومرتزقة".

وأضاف الخيالي أن "الهجوم تسبب في سقوط 9 قتلى من العسكريين، بعض القتلى تعرض للذبح وبعضهم أعدم رميا بالرصاص".

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وأوضح أسامة الوافي، المتحدث باسم مركز سبها الطبي، أن "المركز استقبل في وقت مبكر من الصباح 9 جثامين"، مؤكداً عدم استقبال جرحى.

وأضاف مصدر آخر أن "أصابع الاتهام تتجه نحو حســن موسـى التباوي آمر مجموعة تدعى درع الجنوب، وتضم هذه الكتيبــة عدداً كبيرا من قوات المعارضة التشاديـة".

ولفت إلى أن التباوي شارك في كل الهجمات المتكررة علي الحقول والموانئ النفطيـــة وعلي مدينة سبها ومطار تمنهنت في وقت سابق.

وكان المركز الإعلامي للواء 73 مشاة قال في بيان صحافي عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" إن "وحدات الجيش الوطني الليبي في مدينة سبها، تصدت لهجوم مسلح تعرضت له المنطقة العسكرية سبها".

وأضاف المركز "ما أن تحركت المجموعة المسلحة بقيادة حسن موسى، ومن يسانده برماية عشوائية واقتراب مجموعة أخرى من المطار، تم صد الهجوم".