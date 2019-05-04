كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل تغلق المجال الجوي في محيط غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت حكومة الاحتلال الإسرائلي، اليوم السبت، إغلاق المجال الجوي في محيط قطاع غزة، بعد التوتر الأمني الذي بدأ منذ صباح اليوم، وإطلاق رشقات صاروخية من الفصائل الفلسطينية على مدن الغلاف.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، إنه "في أعقاب التصعيد الأمني، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات المدنية والطائرات الخفيفة، في محيط 10 كم من حدود قطاع غزة".

Advertisements

وأضافت الصحيفة، أن "هذه التعليمات سارية حتى صباح الغد وصدور إشعار آخر، بناء على طبيعة الأوضاع الأمنية".

وأطلقت الفصائل الفلسطينية، منذ ساعات صباح اليوم، أكثر من 100 صاروخ وقذيفة، بمديات مختلفة على مناطق غلاف قطاع غزة، فيما رد جيش الاحتلال بقصف عشرات الاهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة".