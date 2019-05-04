كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشفيات غزة تعلن الطوارئ بسبب التصعيد الإسرائيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم السبت، عن رفع الجهوزية في كافة المستشفيات بعد تواصل التصعيد الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها "قررت رفع مستوى الجهوزية والاستعداد في كافة المستشفيات ووحدات الإسعاف والطوارئ، في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة 5 أخرين بجراح مختلفة منذ صباح اليوم".

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ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن سلسلة غارات على مناطق متفرقة جنوب ووسط وشمال قطاع غزة، استهدفت في مجملها مراصد عسكرية تابعة للفصائل الفلسطينية المسلحة في القطاع، ومواقع عسكرية، وأراضٍ زراعية بالقرب من حدود القطاع.

من جانبها، تواصل "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة" الفلسطينية، إطلاق رشقات صاروخية وقذائف هاون على مدن ومستوطنات غلاف قطاع غزة، ما دفع إسرائيل لفتح الملاجئ حتى مسافة 40 كم من حدود غزة.