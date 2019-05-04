نصف نهائي دوري الأبطال..الوداد ينهي الشوط الأول متعادلاً أمام صانداونز

انتهى الشوط الأول، قبل قليل، بين الوداد الرياضي وماميلودي صانداونز، على إيقاع التعادل السلبي، في اللقاء المندرج لحساب إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وانطلقت المواجهة بندية كبيرة بين الفريقين، حيث حاول صانداونز لاختراق الجدار الدفاعي لـ “الأحمر والأبيض” في أزيد من منافسة، إلا أنه واجه صرامة كبيرة من طرف رفاق أشرف داري.

الـ 45 دقيقة الأولى سجلت إشهار بطاقتين صفراوتين في حق لاعبي الوداد، ويتعلق الأمر بإنذار لأشرف داري، ثم اللاعب يحي جبران، ومثلهما للاعبي الخصم.

يشار إلى أن مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت لصالح ممثل الكرة الوطنية، بهدفين مقابل واحد، في قمة كروية أقيمت بمركب الأمير مولاي عبد الله.