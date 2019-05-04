صحيفة هندية: المغرب وفر معطيات جديدة لسريلانكا جنبتها جولة ثانية من الهجمات

قالت صحيفة “إيكونوميك تايمز” الهندية إن السلطات المغربية قدمت معطيات جديدة إلى دولة سريلانكا مكنتها من تفادي وقوع هجمات إرهابية جديدة بعد تلك التي ضربت كنائس وفنادق في عيد الفصح والتي أودت بمئات القتلى.

وأوردت الصحيفة في تقرير لها أمس الجمعة، أن الهند وشريكها الرئيسي في شمال إفريقيا -أي المغرب- قد عملا على على منع المزيد من الهجمات، واصفة ذلك بأنه نجاح كبير في عمليات مكافحة الإرهاب في شبه القارة الهندية بالآونة الأخيرة.

وأضافت بأن المغرب الذي يحتفظ ببنك معلومات هام حول تنظيم داعش الإرهابي، وفروعه، قد وفر لسريلانكا معطيات جديدة، أدت إلى قيادة عمليات أمنية في مدينة كولومبو، كبرى مدن البلاد، للقضاء على مجموعة من الإرهابيين كانو يخططون لجولة ثانية من الهجمات.

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وأشارت الصحيفة إلى أن المغرب يحتفظ بشراكات فعالة وواسعة النطاق مع الدول الرائدة في محاربة الإرهاب بما في ذلك أمريكا، وفرنسا وإسبانيا، بالإضافة غلى الهند التي وقعت اتفاقية مع المغرب حول محاربة الإرهاب في فبراير الماضي.

ويوم 21 أبريل الجاري، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ”عيد الفصح” في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات غالبية بوذية؛ ما أسفر عن مقتل 253 شخصا وأكثر من 500 جريح.

وبعده بيوم، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبيا من الهند وبريطانيا والدنمارك والولايات المتحدة والصين وفرنسا وتركيا وأستراليا وسويسرا والسعودية وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبنغلاديش واليابان.

وبعد 48 ساعة على وقوعها قدم المغرب معلومات دقيقة ومهمة إلى سريلانكا ما ساعد سلطاتها الأمنية في القبض على عدد من المتورطين في تنفيذها.