بنعبد الله: حسابات سياسية وراء عدم توقيع اتفاق اجتماعي مع “حكومة ابن كيران”

بعد أيام عن توقيع اتفاق اجتماعي بين المركزيات النقابية وحكومة سعد الدين العثماني، خرج نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ليثمن الخطوة ويتأسف في نفس الوقت لكون الحسابات السياسية وراء عدم توقيع الاتفاق سنة 2016.

وقال بنعبد الله، صباح السبت، خلال تقديمه تقريرا سياسيا أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب بالرباط، “نسجل أسفنا لكون الحسابات السياسوية والمزايدات العقيمة، كانت وراء عدم توقيع الاتفاق الاجتماعي منذ سنة 2016”.

وأضاف بنعبد الله، “الحسابات السياسية فوتت على الشغيلة المغربية فرصة الاستفادة من مكاسب الاتفاق الاجتماعي لمدة ثلاث سنوات”.

ودعا الأمين العام للتقدم والاشتراكية، إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ومواصلته، والحرص على تحصينه بالمسؤولية السياسية، والنأي عن كل الحسابات الضيقة والظرفية”

وفي نفس السياق، أوضع بنعبد الله، أنه من “واجب الموضوعية، الإقرار بأن الحكومة الحالية تشتغل فعلا على ملفات وقضايا تجتهد فيها، مثل الاتفاق الاجتماعي الموقع في 25 أبريل الماضي”.