الـPPS: ملفات الإصلاحات الكبرى معطلة والخلافات يتم افتعالها وتضخيمها

قدم حزب التقدم والاشتراكية اليوم السبت قراءته للوضع السياسي في البلد، والتقرير السياسي الذي تقدم به الأمين العام في افتتاح اللجنة المركزية للحزب، صباح اليوم السبت بالرباط، إن “السمات الغالبة على الفضاء الوطني هي الضبابية والالتباس والارتباك والحيرة والقلق والانتظارية”.

واعتبر التقرير السياسي أن “المبادرات القليلة التي تبرز هنا وهناك أحيانا، لا تصمد أمام هول الفراغ وجمود الأجواء العامة، فبالأحرى أن تكون قادرة على تحريك الأوضاع وتبديد المخاوف والتساؤلات لدى مختلف الأوساط والشرائح والطبقات”.

وأضاف نبيل بنعبد الله الذي قدم التقرير السياسي، “من باب الموضوعية والتجرد، القول بأن الانطباع العام لدى معظم الرأي العام، هو أن ملفات الإصلاح الكبرى والأساسية، تكاد تكون معطلة، وأن عددا من القضايا الخلافية التي برزت مؤخرا، بشكل طبيعي أو مفتعل، تم استعمالها سياسيا من قبل عدد من الفرقاء الذين يفترض أن يكونوا شركاء”.

ويرى الحزب أن تلك الخلافات، تزيد من تأزيم الوضع والتباسه، وتخفض إلى أدنى مستويات منسوب الأمل في إبداع حلول للإشكالات، والملفات الاجتماعية المطروحة، “فما بالك في القدرة على تنفيذها وتفعيلها بتماسك وتضامن والتزام”.

وذهب الـPPS إلى القول بأنه اذا كان من الطبيعي أن تكون هناك خلافات، فإن “الحزب يتحفظ بل يرفض تماما أن يتم افتعال الخلافات أو تضخيم الاختلافات أو إخضاعها لحسابات أقل ما يقال عنها إنها صغيرة وسياسية ولامسؤولة”.