وأفادت الوزارة في بيان بحسب "روسيا اليوم"، بـ"مقتل ضابط تركي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب من منطقة تل رفعت على منطقة غصن الزيتون" (في إشارة إلى اسم عملية عسكرية يخوضها الجيس التركي ضد المقاتلين الأكراد في هذه المنطقة من سوريا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل ضابط تركي وإصابة آخر جراء هجوم في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.