القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الرئيس الفلسطيني محمود عباس
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، السبت، موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية حتى قبل الإعلان رسميا عنها.
وأضاف عباس -خلال افتتاحه لمنشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا- "لا نتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية شيئا مهما؛ لأن الشيء المهم قدموه وهو كله ضدنا".
وقال عباس ردا على سؤال حول تصريحات جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي: " كل ما يقوله نحن لا نقبله.. باختصار كل ما قدموه نحن لا نقبله سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها".
وتابع: "ولذلك من يقول انتظروا ماذا سيقدم نحن نقول لن ننتظر وإنما نقول بالإجمال ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض ".
وكان كوشنر قال يوم الخميس إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة" لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال كوشنر زوج إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين، ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو/حزيران بعد انقضاء شهر رمضان.
وأضاف" ما سنتمكن من إعداده هو حل نعتقد أنه سيكون نقطة بداية جيدة للقضايا السياسية ومن ثم إطارا لما يمكن القيام به لمساعدة هؤلاء الناس على بدء حياة أفضل".
وتتألف الخطة التي جرى تأجيل الإعلان عنها لعدة أسباب خلال الأشهر الـ18 الماضية من شقين رئيسيين أحدهما سياسي ويتعلق بالقضايا الجوهرية مثل وضع القدس والآخر اقتصادي يهدف إلى مساعدة الفلسطينيين على تعزيز اقتصادهم.
ويعقد الفلسطينيون منتصف الشهر الجاري اجتماعا للمجلس المركزي لمنظمة التحرير المنبثق عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو أعلى هيئة تشريعية لبحث العديد من القضايا ومنها خطة السلام الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر عباس مجددا رفضه خطة السلام الأمريكية: لا نتوقع تقديم شيء مهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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