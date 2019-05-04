شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي في مواجهة داعش والمعارضة التشادية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بنغازي)قال مصدر عسكري ليبي اليوم (السبت) إن تنظيم داعش الإرهابي ومقاتلين من المعارضة التشادية نفذوا هجوماً على الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) الذي يقوده خليفة حفتر في مدينة سبها بجنوب ليبيا.
وكان رئيس بلدية سبها أعلن في وقت سابق اليوم، مقتل ثمانية جنود في الهجوم الذي استهدف معسكراً تدريبياً في سبها.
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