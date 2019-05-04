"السترات الصفراء" إلى شوارع فرنسا اليوم

اسماء السيد - باريس: ينوي المحتجون من حركة "السترات الصفراء" التظاهر مجددًا السبت رغم تراجع مستوى تعبئتهم في نهاية الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد مشاركة العديد منهم في المسيرات النقابية بمناسبة عيد العمال في الأول من مايو، والتي جمعت بين 150 و 300 الف شخص في فرنسا الأربعاء.

هذه الحركة غير المسبوقة التي تتظاهر في كل نهاية أسبوع منذ منتصف نوفمبر ضد السياسة الاجتماعية والمالية للحكومة، تلاشت على مر الأشهر. بلغ عدد المتظاهرين السبت الماضي نحو 23 الف شخص، بحسب السلطات، فيما يرفض المحتجون هذا الرقم مؤكدين أن أعدادهم تجاوزت الستين ألفا.

في يوم التعبئة الـ25 هذا، أعلن بضع مئات من الأشخاص فقط على موقع فايسبوك أنهم سيشاركون في المسيرات في جميع أنحاء فرنسا.

في باريس، سمحت الإدارة المحلية بثلاث تظاهرات انطلاقا من الساعة 11,00. وكما في يوم السبت الماضي، يلحظ البرنامج جولة على مقار وسائل الإعلام في غرب العاصمة.

إلى ذلك، من المتوقع تنظيم "احتلال احتفالي" لمطار رواسي شارل ديغول، في شمال باريس، ظهرا للمطالبة بـ"وقف بيع" المطار.

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تنظم هذه التجمعات بعد ثلاثة أيام من المواجهات بين المتظاهرين والشرطة في الأول من مايو، تخللها دخول العشرات منهم مستشفى بيتييه سالبتيير إثر حالة ذعر.

واعترف وزير الداخلية كريستوف كاستانير الذي تعرّض لانتقادات، بعد وصفه ما حدث بـ"هجوم" على المستشفى، بأنه كان من الأجدر ألا يستخدم هذه المفردة. وسيعقد 31 شخصًا احتجزتهم الشرطة بعد هذا الحادث، وأفرج عنهم في وقت لاحق، مؤتمرًا صحافيًا بعد الظهر.

جددت قيادة شرطة باريس حظر الاحتجاج على جادة الشانزليزيه، وفي محيط يضم مقر الجمعية الوطنية، وقصر الإليزيه، ومنطقة كاتدرائية نوتردام التي تعرّضت لحريق في منتصف إبريل.

كما دعا محتجون من "السترات الصفراء" إلى التظاهر مجددا عند مستديرات الطرق في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع إقامة "حفلات شواء ضد ماكرون" بمبادرة من النائب من اليسار الراديكالي فرانسوا روفين الذي سيعرض فيلمه "جو فو دو سولاي" (أريد شمسا) حول "السترات الصفراء". وهناك دعوات الى التظاهر في العديد من المدن الكبرى مثل ليون (وسط شرق) وتولوز (جنوب غرب) ومونبلييه (جنوب).

