نقيب محرري الصحافة اللبنانية زار مكاتب "الثبات"

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف قصيفي مكاتب جريدة "الثبات" وموقعها الإلكتروني، حيث التقى محرريها، وكانت جولة أفق في أحوال الصحافة اللبنانية بشكل عام.
وإذ أثنى النقيب قصيفي على اهتمام إدارة "الثبات" بديمومة عمل صحافييها ومستخدميها، شدد على ضرورة العودة إلى النسخة الورقية، وضرورة العمل على توفير كل الإمكانيات لهذه المهمة، وخصوصاً أن السنوات الماضية من عمل "الثبات" أكدت على توازنها وصراحتها السياسية واهتمامها بالأمور الوطنية.
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