السفارة الاميركية رعت تخريج ممرضات وممرضين في البترون

احتفل برنامج English fo Nurses برعاية ​السفارة الاميركية​ في ​بيروت​، بتخريج 44 ممرضة وممرض واداريين طبيين وذلك في قاعة الاحتفالات في جامعة العائلة المقدسة في البترون، بحضور المسؤولة عن الشؤون الثقافية في السفارة كريستن سميث، رئيس الجامعة الاخت هيلدا شلالا، ممثلين عن ​مستشفى البترون​ ومركز اليوسف الطبي ومستشفى الدكتور عبدالله الراسي الحكومي في حلبا بالاضافة الى ذوي الخريجين. وشارك في تنظيم الحفل مديرة التمريض في مستشفى البترون الاخت كلود ألبير الصايغ ومديرة برنامج English for Nurses جويس متري.

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