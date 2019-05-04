القوات: القضاء سيكون الفيصل مع بوصعب لإثبات ان ادعاءاته بحقها كاذبة

اشارت الدائرة الإعلامية في "​القوات اللبنانية​" في بيان، الى انه نزولا عند رغبة وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ واستعداده للمثول أمام ​القضاء​ لإثبات دفع "القوات اللبنانية" 2000 ​دولار​ لأحد المواقع الإلكترونية لنشر خبر ضده، تؤكد الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" ان القضاء سيكون الفيصل بينها وبينه لإثبات ان ادعاءاته بحقها لجهة دفعها الأموال مقابل نشر أخبار ضده هي ادعاءات كاذبة وتضليلية وتلفيقية، كما لإثبات أن "القوات اللبنانية" لا تدفع المال مقابل نشرها للأخبار.

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