ذبيان: للحد من الإنفاق غير المشروع من خلال وقف تمرير الصفقات

أشاد رئيس تيار "صرخة وطن" ​جهاد ذبيان​ بموقف رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين لجهة تأكيده أن "النازحين الذين عادوا لم يتعرضوا لأي مضايقات، وفقاً لما أكدته تقارير المنظمات الدولية الموجودة في سوريا"، مجدداً التأكيد على ضرورة إتخاذ قرار رسمي بالتنسيق مع الحكومة السورية من أجل إستكمال وتنظيم عودة النازحين السوريين، والحد من تداعيات النزوح على الاوضاع في لبنان، بالإضافة الى بحث باقي الملفات المشتركة بين لبنان وسوريا لا سيما الإقتصادية.

ورأى ذبيان أن خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" ​السيد حسن نصرالله​ أظهر المزيد من نقاط القوة التي يمتلكها لبنان والقدرة على ردع أي عدوان إسرائيلي، واعتبر أن التهويل بحرب إسرائيلية على لبنان يرتبط بأهداف أخرى تتعلق بـ"صفقة القرن" وبملف النفط والحدود البحرية، لافتاً الى أن "الكيان الإسرائيلي الغارق بأزماته الداخلية يدرك عجزه عن القيام بأي عدوان على لبنان في الوقت الراهن، في وقت يراهن فيه على الحرب الإقتصادية التي تستهدف المقاومة ولكنها ستفشل في تحقيق أهدافها".

من جهة ثانية، أكد رئيس تيار "صرخة وطن" على ضرورة أن تعمل الحكومة من أجل التوافق على البنود الخلافية في مشروع ​الموازنة​، وإحالتها الى مجلس النواب لإقرارها، ونوه بكلام وزير المال علي حسن خليل الذي أكد أنه ممنوع أي مساس برواتب ذوي الدخل المحدود والمتوسط، وتعويضاتهم.

وإذ شدد ذبيان على أهمية النقاشات الحكومية التي تتعلق بكيفية العمل على ضبط الهدر، دعا الى الحد من الإنفاق غير المشروع من خلال وقف تمرير الصفقات والسمسرات عبر الصناديق والمجالس المختلفة، ومنع استمرار التنفيعات على غرار ما تم كشفه عن وجود خمسة الاف وظيفة.

وأشار الى أن الحد من الإنفاق وتأمين مصادر التمويل للخزينة، لا يكون على حساب العسكريين وتعويضاتهم، بل هناك مصادر أخرى ومن ضمنها رفعَ الفوائد على أرباح ​المصارف​، إضافة الى الضريبة على ​الأملاك البحرية​ والى ما هنالك من مصادر للتمويل.