عرض اكبر ايقونة للسيدة العذراء منسوجة من الزهر الطبيعي في ميفوق

كرّم نادي عشتروت في ميفوق - جبيل، ​السيدة العذراء​ مريم، لمناسبة ​الشهر المريمي​ خلال احتفال نظمته الهيئة الادارية برئاسة الدكتور بشير الياس على ارض النادي، برعاية راعي الابرشية ​المطران ميشال عون​، تم خلاله عرض أكبر أيقونة ل​سيدة ايليج​ منسوجة من الزهر الطبيعي بطول ١٠ امتار وعرض 8 امتار.

وأعلن المطران عون في كلمة له أن "​الفاتيكان​ منح بطلب من النادي رسالة تبريك بابوية لرعية سيدة ايليج وصلت من الفاتيكان". وطلب من كل شخص "التبرك من العذراء عبر زيارة سيدة ايليج التي يقدر عمر أيقونتها بأكثر من 1100 سنة، وهي التي واجهت الصعوبات ورحلت مع البطاركة وأبت إلا أن ترجع الى أرضها".

وحيا عون في كلمته نادي عشتروت وكل المعنيين على هذه المبادرات التي تقام وهدفها جمع أبناء ميفوق - القطارة. وقال: "نعرف أن النشاطات الدينية والاجتماعية تجعلنا نتمسك أكثر بأرضنا وقيمنا كما التقينا اليوم في هذه الأرض المباركة، أرض البطاركة الذين بقوا في سيدة ايليج لأكثر من 300 سنة، وهذه الأرض شهدت أيضا لأيقونة نعتبرها كنزا في كنيستنا المارونية التي يفوق عمرها الألف سنة، تظهر لنا كم شعبنا وآباؤنا وبطاركتنا كانوا متمسكين بالعذراء شفيعة لهم، وكل المراكز البطريركية على اسم العذراء مريم، فهي الأم "يللي بتلم" وتجمع وتقدم لها الورود وينشد لها".