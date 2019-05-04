الرئيس عون التقى طربيه واطلع منه على الواقع المصرفي في البلاد بضوء التطورات الأخيرة

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في ​قصر بعبدا​، رئيس "​جمعية المصارف​" الدكتور ​جوزف طربيه​، واطّلع منه على الواقع المصرفي في البلاد في ضوء التطوّرات الأخيرة".

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