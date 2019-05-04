سلام: الموازنة بالرغم من التقشف عندما تقر ستعطي دفعا جديدا

اعتبر رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ أن "إقرار ​الموازنة​ سيعطي دفعا جديدا نأمل ان يحملنا لمرحلة جديدة".

وفي كلمة له في "مؤتمر إنماء بيروت"، أكد أن "الموازنة بالرغم من التقشف، عندما تقر ستعطي دفعا جديدا، نأمل ان يحملنا الى مرحلة جديدة، فنحن في منطقة غير مستقرة وعلينا ان نتوحد".

وأوضح أنه "في ظل اجواء الانتقادات ليس من المستحيل ان نتحد في حال صفت النوايا في سبيل محبة بيروت والنهضة باهلها والنهضة بالوطن"، لافتاً إلى أنه "بيننا نواب قدامى قاموا بدور مشرف، واليوم هناك نواب جدد ونتمنى من الله ان يكون الى جانب المسؤولين ولاسيما رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ كونه رئيس السلطة التنفيذية ومطالب اكثر من غيره".