اتحاد النقابات العمالية يعلن استمرار الاضراب والاقفال التام

أعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة و​المصالح المستقلة​، في بيان، أنه "انسجاما مع ما أعلنه اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة و​الاتحاد العمالي العام​ بإبقاء اجتماعاتهم مفتوحة، عقد اليوم السبت في 4 أيار 2019 اجتماع للاتحاد برئاسة رئيسه ​شربل صالح​ واعضاء المجالس التنفيذية في النقابات، للبحث في آخر ما توصلت اليه المباحثات التي يجريها رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور ​بشارة الأسمر​ مع المعنيين، ونظرا لعدم عودة ​الحكومة​ عن الاجراءات التقشفية التي اتخذتها بحق العمال بلقمة عيشهم وحقوقهم ومكتسباتهم وتعويضاتهم، نقرر ما يلي: أولا، يعلن اتحاد النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة استمرار الاضراب والاقفال التام وعدم الحضور الى مراكز العمل لحين إلغاء المادتين 54 و61 من مشروع قانون موازنة العام 2019 وكل ما يشكل خطرا على حقوق العامل ومكتسباته. ثانيا، إبقاء اجتماعات الاتحاد مفتوحة لمواكبة التطورات".

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