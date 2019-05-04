محمد قباني: البلاد تعاني من ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة

أشار النائب السابق ​محمد قباني​ إلى أن "البلاد تعاني من ازمة اقتصادية ومعيشية خانقة، وليس من الممكن طبعا فصل بيروت عن سائر المناطق اللبنانية، الا ان في بيروت ثلاثة قطاعات بارزة، اولها انها مركز السلطات من تشريعية وتنفيذية وقضائية، ثم هناك ​القطاع المصرفي​ والقطاع التجاري".

وفي كلمة له في الإجتماع الدوري لـ"مؤتمر إنماء بيروت"، رأى أن "الازمة تشمل الجميع الا ان اوضح معالمها برز في قطاع التجارة، حيث تم اقفال العديد من المؤسسات التجارية في العاصمة"، معتبراً أن "​الوضع الاقتصادي​ يدعو الى التخوف باعتراف الجميع، إلا ان ​الموازنة​ التي تناقش الآن توحي ان الحكومة جدية في معالجة الازمة الاقتصادية، ونأمل ان يتماسك الشعب اللبناني بكل شرائحه الاجتماعية من اجل مواجهة هذه الازمة، وهي مناسبة للطلب من الدوائر الرسمية عدم الضغط على الناس في ​الضرائب​ والرسوم، ما يشمل ايضا الدوائر البلدية في العاصمة".

وأوضح أنه "هناك أخيرا مشاريع العاصمة وبينها مشروع كورنيش عين المريسة وأتوقع ان يتحدث عنه رئيس المجلس البلدي، كما آمل من المجلس البلدي التركيز على البنى التحتية والدفع باتجاه ايجاد الحلول ل​أزمة النفايات​ الصلبة والصرف الصحي".